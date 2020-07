Ammanchi nel magazzino logistico per 10 milioni di euro

MONTICELLI (1 luglio 2020) - Al vertice dell’associazione a delinquere che sottraeva merce dal magazzino logistico Sda di San Nazzaro, dove gli ammanchi dal 2017 ad oggi ammonterebbero a circa 10 milioni di euro, c’erano un siciliano e un calabrese rispettivamente residenti a Piacenza e Cremona. Oltre a loro altri 92 indagati. Sono 37 quelli colpiti da misure di custodia cautelare. Fra gli indagati anche molti cremonesi che lavorano o lavoravano nello stabilimento e due guardie giurate. In Procura a Piacenza è stata illustrata l’operazione dei carabinieri della compagnia di Fiorenzuola d’Arda. È stato chiarito che all’Sda comandavano due gruppi capeggiati appunto dai due, che avevano coinvolto anche le famiglie. Nei loro garage ritrovata parecchia merce di vario genere, dagli hi-tech agli alimentari, mentre un camion con borse e scarpe di lusso diretto a Cutro è stato intercettato e bloccato. Indagini in corso sui ricettatori, fra cui anche negozianti del territorio che ordinavano la merce destinata a ignari acquirenti. Per alcuni si configura anche il reato di peculato visto che Sda effettua spedizioni e consegne per conto di Poste italiane rappresentando dunque un servizio pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO