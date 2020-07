La lotta alla sosta selvaggia: multe in periferia

SONCINO (1 luglio 2020) - Auto parcheggiate sul marciapiede nel quartiere Brolo, percorso a zig zag obbligato per chi esce a passeggiare (ma, soprattutto, per chi passa in carrozzina) e arrivano, agli uffici del Comune e della polizia locale del borgo, le inevitabili lamentele. Giro di vite e controlli sui trasgressori del parcheggio selvaggio: dopo il centro, anche in periferia. Gli agenti hanno già elevato le prime sanzioni ma la maggior parte dei residenti ha collaborato spostando una volta per tutte le auto prima di rimediare una contravvenzione. Adesso i vigili annunciano la stretta e sono in arrivo controlli costanti e a campione.

