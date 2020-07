Attracco di Isola Pescaroli messo a nuovo sulla sponda del Po

SAN DANIELE PO (1 luglio 2020) - Taglio del nastro, ieri pomeriggio, della nuova area turistica di Isola Pescaroli. Zona sosta per camper e caravan con tavoli da picnic, griglie e una nuova gestione del bar attracco di proprietà del comune. Un’oasi di pace in riva al grande fiume dove poter trascorrere momenti unici e indimenticabili. Il sindaco Davide Persico, affiancato dal consigliere Enrico Pini, con la nuova gestione del bar guidata da Chiara Storti hanno inaugurato la zona della piarda.

«Con questo intervento si è provveduto alla triplicazione degli spazi fruibili per il tempo libero. In questo modo abbiamo una riviera fluviale piacevole e accogliente per tutti coloro che vorranno passare qualche giorno lungo il corso del nostro Grande Fiume» spiega il primo cittadino.

