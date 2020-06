Covid: 2 positivi in provincia di Cremona, 4 decessi in Lombardia

CREMONA (30 giugno 2020) - Altri due nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Cremona. In Lombardia i contagi odierni ammontano a 62 (6.117 tamponi eseguiti), mentre sono 4 i decessi.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 6.117 (totale complessivo: 1.036.548)

i nuovi casi positivi: 62 (di cui 8 a seguito di test sierologici e 13 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi: 67.197 (+821) (totale complessivo: 64.785 guariti e 2.412 dimessi)

in terapia intensiva: 42 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 297 (-24)

i decessi: 4 (totale complessivo: 16.644)

I nuovi casi per provincia

BG 14370/14375 +5

BS 15620/15626+6

CO 4094/4094+0

CR 6611/6613 +2

LC 2830/2831 +1

LO 3569/3570 +1

MB 5869 /5872+ 3

MI 24356/24379 +23 di cui 6 a Milano città

MN 3481/3496+15

PV 5567/5568+1

SO 1584/1584+ 0

VA 3904/3907 +3