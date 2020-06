Castelvetro, i vertici Coop irremovibili: 'Il supermercato chiude il 4 luglio'

CASTELVETRO (30 giugno 2020) - Il sindaco Luca Quintavalla ha incontrato il vice presidente nazionale di Coop Alleanza 3.0, Andrea Volta. Che è stato irremovibile: il supermercato chiuderà definitivamente sabato alle ore 13. “Dopo aver parlato con i lavoratori del supermercato Coop di Castelvetro per ascoltare le loro ragioni e per esprimere loro la mia vicinanza - spiega il sindaco -, ho avuto un confronto con i vertici nazionali dell'azienda, a cui ho chiesto di congelare la decisione di immediata chiusura, anche per consentirci di lavorare su possibili soluzioni. Purtroppo, da parte dell'azienda non c'è stata alcuna apertura, né volontà di valutare altre possibilità, per cui è stata confermata la chiusura del negozio il 4 luglio, anche perché, a loro dire, servirebbero investimenti immediati troppo alti per far continuare il funzionamento in sicurezza della struttura. I motivi che sono alla base di questa decisione sono purtroppo legati a logiche di grandi gruppi aziendali, che, come mi è stato ribadito, non hanno nulla a che vedere con la pressione fiscale locale o la mancata promozione del territorio, come qualcuno, in modo strumentale, sta invece provando a sostenere in questi giorni. L'unica cosa positiva è che nessuno dei 6 lavoratori perderà il posto, in quanto tutti saranno ricollocati in negozi dei paesi vicini”.

