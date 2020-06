Velocità, in arrivo tre speed check lungo la via Brescia

ROBECCO D'OGLIO (30 giugno 2020) - Piano sicurezza per contrastare l’alta velocità nel paese in riva al fiume Oglio: polizia locale e Unione Robecco-Pontevico stanno valutando l’ipotesi di posizionare tre speed check lungo via Brescia, strada decisamente trafficata che divide a metà il centro abitato cremonese. Una colonnina arancione nell’area del cimitero, una nei pressi del municipio o del vicino piazzale della chiesa e una prima dell’attraversamento ciclabile che anticipa lo svincolo per la stazione ferroviaria in modo da tutelare ciclisti e pedoni che transitano da e verso Pontevico. Questi i punti sensibili che potrebbero rientrare all’interno del progetto per garantire maggiore tutela ai residenti e un monitoraggio ancor più capillare in relazione al rispetto dei limiti di velocità. "Senso di controllo senza accanimenti" ha commentato il comandante Nicola Caraffini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO