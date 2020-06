Di Maio: '15 nati in 24 ore a Cremona: evento ricco di significato'

CREMONA (29 giugno 2020) - «Una bella notizia, molto emozionante». Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta la notizia della nascita di 15 bambini in 24 ore all’ospedale di Cremona. «Lo descrivono come un record, ma c'è qualcosa di più dei singoli numeri. Si tratta - aggiunge Di Maio - di un evento ricco di significato. Perché proprio in quell'ospedale per lunghe settimane medici, infermieri, operatori socio sanitari hanno faticato con turni massacranti per fermare il coronavirus e curare migliaia di pazienti. Ma hanno visto morire anche tanta gente. Hanno vissuto sulla loro pelle la sofferenza di questo maledetto virus». «Queste persone oggi possono gioire perché la vita è felicità e porta con sé la speranza di potercela fare», prosegue il ministro che conclude il posto con un «Grazie di tutto».

