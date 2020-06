Covid: due contagi in provincia di Cremona, un morto in Lombardia

CREMONA (29 giugno 2020) - Sono due i nuovi positivi in provincia di Cremona. Il dato è stato comunicato da Regione Lombardia nel quotidiano aggiornamento sull'andamento della pandemia. Una giornata, quella di oggi, in cui nella nostre regione, con 7.991 tamponi effettuati, sono stati accertati 78 casi (21 a seguito di test sierologici e 28 'debolmente positivi'). Sì è verificato un solo decesso (per un totale di 16.640), il dato più basso dal 22 febbraio. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (43); mentre cala ancora quello negli altri reparti che sono 321 (-2).

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 7.991 (totale complessivo: 1.030.431)

i nuovi casi positivi: 78 (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi: 66.376 (totale complessivo: 63.908 guariti e 2.468 dimessi)

in terapia intensiva: 43 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 321 (-2)

i decessi: 1 (totale complessivo: 16.640)

I nuovi casi per provincia

Milano 36 di cui 18 a Milano città

Bergamo 13

Brescia 9

Como 0

Cremona 2

Lecco 2

Lodi 0

Mantova 3

Monza e Brianza 3

Pavia 0

Sondrio 0

Varese 5