Cremona, 15 bimbi nati nelle ultime 24 ore

CREMONA (29 giugno 2020) - Quindici bambini nati nell’arco di 24 ore. E’ il miracolo della vita che tra venerdì e sabato si è moltiplicato nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Maggiore a Cremona. Dieci femmine e cinque maschietti, compresa una coppia di gemelli. E un record che al settimo piano non si ricordano di avere mai raggiunto. «E’ un avvenimento straordinario che arriva dopo un momento molto brutto per gli operatori, per l’ospedale e per la città - commenta il primario Aldo Riccardi -. Tutto è andato bene: mamme e bambini sono in ottime condizioni. Le neo mamme arrivano da tutto l’hinterland cremonese ed hanno scelto la nostra struttura per partorire: per un motivo di orgoglio».