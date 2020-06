Bloccato nelle Filippine, Costantino torna a Pizzighettone dopo quattro mesi

PIZZIGHETTONE (29 giugno 2020) - Dopo quattro mesi bloccato a Palawan nelle Filippine, lo chef 27enne Ivan Costantino è riuscito a tornare nel borgo in riva all’Adda. Ha tentato più volte di tornare in Australia dove vive e lavora, ma fra voli cancellati, burocrazie e documenti, all’arrivo della stagione delle piogge - visti anche problemi di natura sanitaria come la febbre Dengue contratta da alcuni amici - ha deciso di rientrare in Italia: “In barca a vela ho raggiunto Manila e da lì ho trovato un volo”. Ora a Pizzighettone rispetterà la quarantena di 14 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO