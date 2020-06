Distanze e tamponi per tutti. Scuola, l'incognita del rientro

CREMONA (29 giugno 2020) - Tamponi o test sierologici per tutto il personale della scuola per assicurare un avvio d’anno in sicurezza. Il distanziamento sociale nelle aule con almeno un metro di distanza fra un alunno e l’alto. Ingressi differenziati. Sono queste alcune delle indicazioni contenute nelle norme diffuse dal ministero per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

In merito abbiamo sentito alcuni addetti ai lavori di Cremona: Laura Parazzi, presidente dell'Aselli e presidente dell’Asca; Alberto Ferrari, preside del Ghisleri; Elisa Chittò, docente dello Stradivari e Monica Boccoli, maestra della Trento Trieste.

