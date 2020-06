Tronchi sotto il Ponte, pericolo: 'Subito rimedi'

PIZZIGHETTONE (27 giugno 2020) - I tronchi accumulati in corrispondenza dei piloni del ponte ferroviario sull’Adda, in particolare in prossimità della sponda Ovest, stanno preoccupando i residenti e anche l’amministrazione comunale. Che ha già sollecitato Rete ferroviaria italiana, proprietaria del viadotto: «Ora chiederò all’ufficio tecnico di sollecitare nuovamente Rfi» assicura il sindaco Luca Moggi. Intanto dall’ufficio comunicazione dell’ente che gestisce la linea ferrata fanno sapere che sono in corso «verifiche per stabilire con precisione la proprietà dell’area in cui si sono accumulati i tronchi» e che nel caso venga confermata la responsabilità di Rfi «sarà programmato un intervento di rimozione al più presto». Il problema sembrerebbe dunque risolto, non fosse che il legname cresce di continuo e che interventi di questo tipo servirebbero molto più spesso. Come avveniva un tempo quando ad occuparsene erano i volontari del gruppo di protezione civile Anai di San Bassano.

