Ok ai lavori, l'ex cooperativa Aspice rinasce

CORTE DE’ FRATI (27 giugno 2020) - La Regione ha dato l’ok al finanziamento da 50 mila euro, rinasce la ex cooperativa di Aspice. Luogo di aggregazione per il territorio, ex Circolo Arci e poi bar chiuso dal 2008, che tornerà ad essere uno spazio sociale-ricreativo a disposizione della cittadinanza. E per decidere l’esatta destinazione dello stabile di via Marconi si farà un’assemblea pubblica per ascoltare anche il parere della popolazione.

Il via libera al progetto di rilancio della struttura negli anni ‘50 acquistata dagli abitanti di Aspice e attualmente di proprietà della Regione è arrivato dal dirigente al Patrimonio di Regione Lombardia che ha inoltrato la delibera di giunta di approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra il Pirellone e il Comune di Corte de’ Frati. Sono previste opere per 50 mila euro, 40 mila nel corso di quest’anno per la riqualificazione del tetto, e 10 mila nel 2021 sempre per interventi di manutenzione straordinaria.

