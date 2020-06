Vigili, telelaser di nuovo attivi. Troppi schianti

CREMONA (26 giugno 2020) - Da domani la Polizia locale scende di nuovo in campo con il telelaser. Il comandante Pierluigi Sforza, nelle scorse ore, ha preannunciato che le rilevazioni della velocità avverranno in via Persico, in via San Rocco e in via Postumia. «Si tratta di un’operazione trasparenza, con l’obiettivo di un alto livello di prevenzione», ha spiegato il comandante Sforza. Alla base della decisione di varare un’altra infornata di servizi con l’occhio elettronico (che prevede il fermo immediato del veicolo per la contestazione immediata della violazione) ci sono i dati, decisamente poco rassicuranti, per quel che concerne l’andamento degli incidenti stradali a Cremona.

