La prima classe della scuola primaria di Cavatigozzi si farà

CREMONA (25 giugno 2020) - Nel mezzo delle difficoltà legate all’avvio del nuovo anno scolastico - la necessità di mettere in atto misure per prevenire possibilità di contagio di contagio richiede spazi più ampi e un numero di alunni per classe limito - una buona notizia arriva dall’Istituto Comprensivo Cremona Cinque: sarà infatti assegnata all’Istituto la prima classe della scuola primaria di Cavatigozzi. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che tanto si erano impegnati per ottenere questo obiettivo e, di conseguenza, salvare la scuola che dispone di ampi spazi e di una qualità didattica e progettuale comprovata. “La scuola tutta, a partire dal Dirigente Francesco Camattini, gli insegnanti, il Comitato di quartiere, con i suoi rappresentanti, in prima linea su questo fronte, le famiglie e l’Amministrazione comunale hanno sostenuto, tutti insieme, senza distinzioni di parte, le ragioni alla base della richiesta avanzata. L’appello a garantire la continuità della scuola ha trovato ascolto e le autorità competenti hanno compreso la fondatezza degli elementi, anche di prospettiva, rispetto alla popolazione scolastica, che potevano consentire la formazione della classe prima”, dichiara al riguardo l’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri.

Tutte le realtà coinvolte concordano che si è trattato di un ottimo esempio di ascolto reciproco e di impegno da parte di tutta la comunità che ha trovato nell’Amministrazione scolastica interlocutori sensibili e motivazioni importanti e fondate di condivisione. “Ci aspetta ora l’ulteriore sfida di mantenere ciò che abbiamo conquistato con grande fatica e dobbiamo farlo tutti assieme, ognuno nella consapevolezza che il proprio contributo è fondamentale”, dichiara a sua volta il Dirigente Francesco Camattini.

