Via l'oro della moglie morta mentre il marito è in ospedale

PADERNO (25 giugno 2020) - «Hanno rubato tutti i ricordi della mia defunta moglie Fernanda portandomi via anelli, bracciali e le sue collane. Ciò che mi era rimasto di lei insieme alle fotografie. È successo mentre ero in ospedale e queste persone dovrebbero solo vergognarsi per quello che hanno fatto: a loro auguro che i soldi che hanno guadagnato con questo furto in futuro non siano sufficienti nemmeno per pagarsi le medicine». È lo sfogo del 73enne padernese Enrico Ghignatti, ex metalmeccanico a Paderno ora in pensione, a cui nei giorni scorsi i malviventi hanno sottratto monili e gioielli in oro dal valore stimato di alcune migliaia di euro. Ma ciò che spezza il cuore al proprietario dell’abitazione tra via Bonomelli e via Ponchielli, zona centrale del paese, è che la gang gli abbia portato via i ricordi di una vita. E l’uomo, che è appena tornato dall’ospedale, ora ha sporto denuncia e così sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

