Tragedia, agricoltore trovato senza vita in un campo

VOLONGO (24 giugno 2020) - Tragedia a Volongo dove un agricoltore di Gambara è stato trovato senza vita in mezzo a un campo. Le ricerche, attivate nel tardo pomeriggio perché non si avevano più tracce dell'uomo da quando in mattinata era uscito per irrigare, sono iniziate con alcune persone arrivate sul posto. Poi, grazie all'ausilio di un drone e alla sinergia di forze dell'ordine e amministrazione comunale, è stato possibile localizzare il corpo. Dai primi rilievi sembra che l'uomo, 54 anni, sia deceduto a causa di un malore.

