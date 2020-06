Più di 105 giorni in ospedale, Remigio ha sconfitto il Covid

CREMONA (25 giugno 2020) - A fine gennaio ha realizzato il suo sogno: visitare le Canarie insieme allo zio e nelle settimane successive è riuscito a sconfiggere la lunga malattia anche grazie a quei bellissimi ricordi, che conserva nella mente e nel cuore. Remigio Quercia, 33enne affetto da sindrome di Down, ha conosciuto la faccia più brutta del Covid-19, quella che lo ha costretto alla terapia intensiva e a un lunghissimo ricovero che avrà termine questa mattina: dopo ben 105 giorni di degenza, lascerà la casa di cura Ancelle della Carità per fare ritorno a casa. La sua famiglia: "E' stato in terapia intensiva e ha affrontato complicazioni, ora lo aspettiamo".

La storia di Remigio su La Provincia di 25 giugno

