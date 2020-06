Moto contro un camion: ferito un 15enne

GADESCO PIEVE DELMONA (24 giugno 2020) - Incidente questa mattina a Pieve Delmona, in via Martiri della Libertà, tra un camion e una moto di piccola cilindrata (50) all'altezza di una semicurva. Un ragazzo di 15 anni, alla guida della due ruote, è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato al maggiore di Cremona in codice verde.