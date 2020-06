Scontro tra auto e moto, 47enne di Monticelli in ospedale

CORTEMAGGIORE (24 giugno 2020) - Schianto fra auto e moto in mattinata lungo la strada provinciale di Cortemaggiore all’altezza del bivio che conduce alla zona industriale del paese. Ad avere la peggio è stato il motociclista, 47enne residente a Monticelli d’Ongina. Soccorso dalla Pubblica assistenza di Cortemaggiore, è stato ricoverato in ospedale a Piacenza per accertamenti legati alla caduta. Illeso il conducente dell’auto, 50enne egiziano residente a Piacenza. Rilievi della polizia dell’Unione della Bassa.