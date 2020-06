Castelvetro, dal 4 luglio chiude la Coop

CASTELVETRO PIACENTINO (24 giugno 2020) - Ai sette dipendenti dello storico supermercato Coop di via Stazione, lungo la strada provinciale dei Due Ponti, è stato annunciato che il punto vendita, riferimento soprattutto per tanti anziani della zona di Croce ma non solo, sarà chiuso a partire dal 4 luglio. In base a quanto è stato possibile apprendere i lavoratori saranno ricollocati in altri supermercati Coop del territorio. Negli anni scorsi era già stato chiuso il market Coop della frazione San Giuliano. A Castelvetro restano altri due grandi supermercati, oltre a diversi negozi di alimentari.