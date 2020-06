Il motonauta Alex Cremona volontario dopo lo schianto

MONTICELLI D'ONGINA (23 giugno 2020) - A quasi un anno da quel drammatico incidente nelle familiari acque del fiume Po di San Nazzaro, il pilota e campione di motonautica Alessandro Cremona ancora non è tornato a bordo dei bolidi. Niente gare e undici mesi passati tra il recupero dallo spaventoso schianto che gli ha fatto rischiare la vita e le giornate rivoluzionate dall’emergenza sanitaria, ma soprattutto undici mesi in cui si è messo a disposizione degli altri come volontario della Croce Rossa. Lui, che ha iniziato la sua esperienza da soccorritore nella locale Pubblica assistenza Caorso-Castelvetro-Monticelli dove ha svolto i primi servizi nel 2007, nei mesi di caos e paura ha infatti sostituito le divise sportive da corsa con quelle della Croce Rossa italiana. Nel 2015 è entrato in Cri come testimonial dell’importante progetto Manovre salvavita pediatriche, dal 2017 presta servizio nell’ente come volontario impegnato nelle attività di soccorso. Proprio come quelle che ha intensificato nelle scorse settimane e che hanno riguardato i casi di contagio da Covid-19.

