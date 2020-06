Riaprire a settembre, ma come? Striscioni davanti alle scuole

CREMONA (24 giugno 2020) - «Priorità alla scuola» è lo slogan del gruppo Facebook che sta costruendo, dal basso, un movimento di protesta, meglio di sensibilizzazione sul futuro della scuola, sull’incertezza della riapertura a settembre. Si rientra il 14 settembre, ma come? Non più il 1° settembre. Forse il primo varrà solo per chi dovrà recuperare le insufficienze? Torneranno i corsi di recupero? Tutto come sempre? Interrogativi a non finire che interessano docenti, ragazzi e famiglie. I presidi fanno pressione sul provveditorato per aver indicazioni ma è lo stesso Fabio Molinari ad aver dichiarato che «Allo stato attuale non vi sono indicazioni precise rispetto alla ripresa delle lezioni, salvo la data del 14 settembre che pare, ormai, la più probabile. Il ministro ha dichiarato che in settimana emetterà le linee guida per il rientro a scuola, cosa che tutti stiamo attendendo per poter assumere in tempo tutte le misure che ci saranno richieste. La provincia di Cremona, tra scuole pubbliche e paritarie, conta oltre 50 istituti, e bisogna iniziare a pensare agli spazi, al tempo scuola, a eventuali altre soluzioni possibili per garantire il corretto svolgimento dell’attività scolastica».

