Gatti spariti e altri imbrattati di pittura: è allarme a Caorso

CAORSO (23 giugno 2020) - Preoccupazione in paese in seguito alla scomparsa di alcuni gatti e al ritrovamento di altri che sono evidentemente stati vittime di odiose bravate: almeno due i mici il cui pelo è stato imbrattato di pittura, da ignoti. Uno nel capoluogo e uno in una frazione. La proprietaria di uno degli animali in questione spiega che un mese fa è svanito nel nulla uno dei suoi gatti, mentre l’altro pochi giorni fa è appunto tornato a casa completamente sporco di pittura. Ed è difficile ipotizzare si possa essere sporcato autonomamente, visto che le zampe erano del tutto pulite. “Fortunatamente l’abbiamo lavato e la vernice è venuta via senza conseguenze”, dice.

Loris Burgio delle guardie zoofile di Fare Ambiente, convenzionate col Comune di Caorso, invita a segnalare tempestivamente eventuali sospetti o episodi spiacevoli: “Noi abbiamo intanto già intensificato i controlli soprattutto nella zona dei parchi (dove sono stati segnalati anche schiamazzi, ndr) e stiamo valutando la posa di fototrappole mobili per individuare i responsabili di azioni di questo tipo. Ricordo che si tratta di reati punibili penalmente”.

