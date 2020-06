Riserva Mab Unesco, rilancio della navigazione fluviale e del turismo sul Po

PIACENZA (23 giugno 2020) - In corso nella città emiliana il primo incontro della cabina di regia della riserva Mab Unesco. Sono previsti tre appuntamenti per altrettante aree territoriali. Quella di oggi comprende fra gli altri i paesi della Bassa Piacentina e parte di quelli cremonesi fra cui Cremona, rappresentata dal vice sindaco Andrea Virgilio. La priorità di quest’area è la navigazione fluviale, di cui si parlerà anche fra un mese proprio a Cremona: “In città l’abbiamo già lanciata durante Expo e ora stiamo consolidando il progetto - spiega proprio Virgilio -: abbiamo espletato la gara e trovato gli armatori. Quello attuale non è un periodo semplice ma ci stiamo provando. Nel frattempo abbiamo anche vinto un bando regionale ottenendo 400 mila euro di finanziamenti per la realizzazione di un attracco di fronte alle canottieri. Fra un mese ci ritroveremo a Cremona con i portatori di interesse”. È infatti fondamentale trovare anche investitori privati, come sottolinea il vice sindaco di Villanova sull’Arda, Emanuele Emani. Al summit convocato per definire il piano d’azione dell’area Mab anche l’assessore caorsano Carla Trabucchi, che ha sottolineato l’importanza della valorizzazione turistica di aree rivierasche come Roncarolo, e per Monticelli d’Ongina l’assessore Daniele Migliorati. Il sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla è presente in videocollegamento.

