Comunità in festa per don Claudio Rasoli

PADERNO PONCHIELLI (22 giugno 2020) - Una comunità unita attorno al proprio parroco. Una messa sentita e partecipata, quella che ieri ha visto i fedeli radunarsi al cimitero per il 18esimo anniversario di ordinazione di don Claudio Rasoli, sacerdote che ricopre il ruolo di parroco e di guida spirituale del paese di Ponchielli dal 2014. Il tutto si è svolto in maniera molto semplice con una preghiera all'interno della celebrazione, momento comunque sentito dai padernesi che anche ieri si sono ritrovati numerosi all'esterno del camposanto per assistere alla messa celebrata all'aperto per tutelare l'incolumità di tutti. «A don Claudio - commenta il sindaco Cristiano Strinati - faccio i migliori auguri di sempre maggiori soddisfazioni nel suo mandato pastorale. Nella sua intraprendenza e propositività, rivedo il don Angelo Scaglioni della mia infanzia e questo è il complimento più bello che penso di potergli fare».

