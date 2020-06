Don Angelo Staffieri lascia Sesto dopo 22 anni

SESTO (21 giugno 2020) - Dopo 22 anni don Angelo Staffieri lascia Sesto. Il vescovo Antonio Napolioni lo ha nominato canonico del Capitolo della cattedrale, promozione che gli vale il titolo di monsignore. Il presule ha scelto come suo successore don Enrico Maggi, classe 1963, attuale responsabile dell'ufficio comunicazioni della diocesi, che diventa anche parroco di Luignano. La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, è stata comunicata oggi dallo stesso arciprete durante la messa, destando tra i fedeli comprensibile meraviglia e rincrescimento. L'avvicendamento è stato programmato per settembre. Fino all'insediamento del nuovo parroco, don Staffieri ricoprirà l'incarico di amministratore parrocchiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO