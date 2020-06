Tari 2020: rinviate le scadenze di pagamento

CREMONA (20 giugno 2020) - Per fare fronte alle difficoltà che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato per famiglie ed imprese, l'Amministrazione comunale ha deciso il rinvio delle scadenze Tari (Tassa Rifiuti) per l'anno 2020 per tutte le utenze domestiche e non domestiche al 31 luglio 2020 (prima rata), al 30 settembre 2020 (seconda rata) e al 15 dicembre 2020 (saldo a conguaglio) con un acconto, per la prima e seconda rata, pari al 65% di quanto dovuto alle tariffe 2019 ed un conguaglio (saldo) alle tariffe 2020. Per tale motivo gli avvisi di pagamento verranno emessi nei primi giorni del prossimo mese di luglio.

L’acconto Tari potrà essere pagato in un'unica rata entro il 31 luglio 2020 oppure in due rate, la prima sempre entro il 31 luglio, la seconda entro il 30 settembre di quest'anno. Da segnalare inoltre che l’acconto TARI sarà calcolato applicando le tariffe del 2019 in base alle superfici dichiarate e, per le utenze domestiche, sulla base delle superfici e il numero di persone che risiedono nell’abitazione nel 2020. Il saldo verrà calcolato determinando la tassa dovuta per l’intero anno applicando le tariffe 2020, mettendo a conguaglio le somme già versate in acconto. Per il saldo verrà spedito un secondo avviso di pagamento con scadenza 15 dicembre di quest'anno.

La Tari potrà essere pagata con diverse modalità:

in qualunque ufficio postale;

nelle ricevitorie, nelle tabaccherie e nei supermercati che mettono a disposizione tale servizio;

utilizzando l’App eventualmente messa a disposizione dalla propria banca;

online accedendo allo Sportello delle Riscossioni presente sul sito istituzionale del Comune di Cremona (https://estrattocontotributi.comune.cremona.it/);

agli sportelli delle banche (e relativi bancomat) che aderiscono al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (pagoPA) quali prestatori di servizi di pagamento (PSP);

utilizzando l’App IO (solo per le utenze domestiche) scaricabile da App Store o Play Store. Per utilizzare questa App è necessario disporre di SPID (preferibile) o di carta d’identità elettronica rilasciata dopo il 19 giugno 2016. Con IO si possono gestire in modo rapido e sicuro i pagamenti verso tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione, grazie alla piattaforma pagoPA, integrata nell’app, associando a IO i metodi di pagamento preferiti (per ora carte di credito). Per utilizzare IO già per l’acconto TARI 2020, l’App dovrà essere scaricata sul proprio smartphone prima del ricevimento degli avvisi di pagamento;

attraverso domiciliazione bancaria (RID/SDD). Se questa è già attiva, il bollettino all’avviso di pagamento non sarà allegato il relativo bollettino in qaunto l’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente. Per attivare o disattivare la domiciliazione bancaria è necessario rivolgersi al concessionario R.T.I. ICA/Abaco di via Geromini, 7 (tel. 0372/407979 – ica.cremona@icatributi.it);

sono possibili i pagamenti elettronici con dispositivi POS agli sportelli del concessionario R.T.I. ICA/Abaco di via Geromini, 7, ma esclusivamente su appuntamento da prendere accedendo alla sezione Servizi online presente sulla home page del sito del Comune di Cremona e da qui al link Agende appuntamente online (dove ve ne è una dedicata dedicata al Servizio Entrate https://appuntamenti.comune.cremona.it/tributi/), oppure telefonando al numero 0372 407979. In ogni caso, per evitare assembramenti e affollamenti agli sportelli del R.T.I. ICA/Abaco, dove sono comunque attive le misure di contenimento Covid-19 previste dalle normative vigenti, è vivamente consigliato di utilizzare questa forma di pagamento solamente in casi di assoluta necessità.

