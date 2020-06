A Gerre luna park sul fiume Po

GERRE DE CAPRIOLI (20 giugno 2020) - Da questo fine settimana sarà attivo il piccolo Luna Park organizzato in Piarda, sul Fiume, destinato in particolare alla fascia 2-13. "Se fossimo in un tempo normale - spiega il sindaco Michel Marchi - questo sarebbe un successo, dal punto di vista turistico, eccezionale. Oggi, invece, la questione va analizzata in un contesto più ampio: innanzitutto l’esigenza di riconsegnare un po’ di socialità e normalità, per quanto possibile, ai nostri figli. Sono fermamente convinto che i segni di quanto vissuto rimarranno indelebili anche se, magari, oggi sono meno visibili. Si parla molto del concetto di “nuova normalità”... io credo che questo non significhi rinunciare a sorridere, a svagarsi, ma piuttosto essere consapevoli di ciò che è stato e fare il possibile affinché non si ripeta. E non credo sia una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno. Per questo le attrazioni presenti, che ringrazio, hanno collaborato con il Comune per adottare i più rigorosi protocolli sanitari previsti dalle ordinanze regionali (compreso l’obbligo di mascherina dai 6 anni in su). È un terreno nuovo per tutti, sia chiaro, ma ciò non ci deve impedire di sondarlo". Le giostre hanno avuto il parere favorevole della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (composta da vigili del fuoco, ATS ed esperti). "Quanto alla durata: abbiamo autorizzato la permanenza per tutto il periodo estivo. Ovviamente con le dovute cautele e verifiche periodiche, sia per quanto attiene l’andamento epidemiologico sia per l’eventuale esigenza dei titolari delle attrazioni di spostarsi presso altri Comuni".

