Polizia locale, ricordato il 160° anniversario di fondazione del Corpo

CREMONA (20 giugno 2020) – Ricordato questa mattina, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, il 160° anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Locale del Comune. Una cerimonia svoltasi in forma sobria ed essenziale, nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, alla quale hanno partecipato il Prefetto Vito Danilo Gagliardi e il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti.

Dopo che gli agenti con il Gonfalone del Comune e il labaro della Polizia Locale, decorato con onorificenza della Regione Lombardia, si sono sistemati nella postazione loro assegnata, il Comandante Pierluigi Sforza ha ringraziato tutti gli appartenenti del Corpo, sottolineando il senso di responsabilità, di servizio, il coraggio e l’abnegazione che gli agenti hanno dimostrato nei mesi scorsi affrontando il periodo più difficile dell’emergenza sanitaria.

Su questo aspetto si sono soffermati, nei loro brevi saluti, anche l’Assessore alla Sicurezza Barbara Manfredini, il Sindaco Gianluca Galimberti, il Prefetto Vito Danilo Gagliardi, e il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti. Infatti, in questi mesi difficili, interfacciandosi con la Prefettura e con le altre Forze dell’Ordine, la Polizia Locale ha sorvegliato il territorio cittadino per fare rispettare le regole, imposte da disposizioni nazionali e regionali, attraverso l’accompagnamento, l’ascolto, la spiegazione delle norme, confrontandosi con titolari di imprese, commercianti, artigiani e cittadini. Un compito per nulla semplice, che gli agenti della Polizia Locale hanno saputo svolgere, come è stato riconosciuto da tutti, con efficacia e grande senso di responsabilità. A seguire è avvenuta la consegna dei vari riconoscimenti.

Prima del momento celebrativo nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, l’Assessore Barbara Manfredini e il Comandante Pierluigi Sforza si sono recati al Civico Cimitero per deporre una corona di alloro alla stele dedicata agli agenti della Polizia Locale.

Nel pomeriggio una delegazione della Polizia Locale, guidata dall’Assessore alla Sicurezza Barbara Manfredini e dal Comandante Pierluigi Sforza, si recherà al cimitero di Bozzolo per rendere omaggio alla tomba dove è sepolto mons. Alberto Franzini, già cappellano del Corpo, scomparso nei primi giorni dello scorso mese di aprile.

