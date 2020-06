Il «Bonus Grest», campi estivi rimborsabili

SONCINO (20 giugno 2020) - Il Comune, le scuole e i gruppi solidali del paese rompono gli indugi: il Grest si fa e, anzi, quadruplica. Ieri sono stati dissipati tutti i dubbi e domani saranno resi noti i risultati dei sondaggi fra i genitori e tutti i costi. Già decise le location che saranno: l’asilo nido per i bambini da 0 a 3 anni, le tre materne fino ai 5, gli oratori di Soncino e Galligano e anche le palestrine e l’ex colonia fluviale dai 6 ai 14. Per venire incontro alle necessità delle famiglie sarà possibile pagare l’iscrizione col bonus babysitter.

I soncinesi temevano addirittura che potesse saltare e invece, grazie al Comune, agli oratori, alle scuole, alla coop Cosper di Cremona e ai volontari il Grest non solo si farà ma occuperà mezzo paese. E non solo, perché potrebbe anche essere il meno costoso di sempre, come spiega l’assessore al Sociale e all’Istruzione Roberto Gandioli: «Abbiamo deciso di dare la possibilità di utilizzare il Bonus Babysitter per pagare il campo estivo. Per farlo i genitori dovranno fare richiesta sul sito dell’Inps, seguendo tutti i passaggi e le richieste che troveranno online, e poi, se la domanda andrà a buon fine, riceveranno fino a un importo massimo di 600 euro mensili. Sarà nostra premura fornire la documentazione necessaria per il rimborso. E’ importante precisare, però, che lo Stato rimborserà solo la spesa effettiva e che quindi se, solo per fare un esempio, il costo sostenuto per mandare il bambino al Grest sarà di 400 euro, quella sarà la cifra che otterranno i genitori sui 600 massimi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO