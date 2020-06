Polo crematorio, petizione per il no al forno

QUINZANO (20 giugno 2020) - Forno crematorio, iter avanti tutta grazie al sì alla convenzione arrivato dal consiglio comunale di Manerbio ma il comitato quinzanese guidato da Annalisa Bertolini sta per far scattare una petizione online: «Strumento orientativo per dissuadere il commissario dal proseguire nel progetto amministrativo ereditato del forno crematorio. E depositeremo un’ulteriore richiesta di referendum». Restano invariate le posizioni del commissario prefettizio Monica Vaccaro, favorevole al progetto, mentre i candidati sindaci Lorenzo Olivari (CambiAmo Quinzano) e Adriano Perotti (Quinzano Paese) restano per il no all’opera. Olivari: «Ripercussioni su gente e agroalimentare», Perotti: «Che decidano i cittadini».

