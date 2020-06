Schianto tra auto e moto, 58 enne ricoverato in ospedale

SORESINA (19 giugno 2020) - Schianto tra un'auto e una moto alla rotatoria d'ingresso della città. Intorno alle 11, in seguito all'impatto tra la sua Honda e una Panda un motociclista 58 enne di Azzanello é caduto a terra riportando ferite agli arti superiori. Soccorso dai volontari del 118, é stato trasportato in ospedale per accertamenti. Si temono fratture. Rilievi dei carabinieri di Soresina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO