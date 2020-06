Contributo della Regione per la ripresa economica: gli interventi individuati dal Comune

CREMONA (19 giugno 2020) - Per sostenere la ripresa economica a seguito della crisi determinata dall'emergenza sanitaria, Regione Lombardia ha stanziato a favore degli enti locali un pacchetto di risorse stabilendo nel contempo le tipologie degli interventi che possono essere finanziati. Il Comune di Cremona, che beneficia di un contributo pari ad milione di euro, attenendosi alle indicazioni stabilite dalla Regione, ha individuato i seguenti interventi:

- adeguamento edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi (Scuola primaria Bissolati) - 120.000,00 euro;

- realizzazione e ampliamento di aree free Wi-Fi - 80.000,00 euro;

- intervento di consolidamento del solaio dell’aula magna della Scuola secondaria di primo grado Virgilio - 40.000,00 euro;

- manutenzione straordinaria per riadattamento dei locali dell'ex alloggio del custode della Scuola secondaria di primo grado A. Frank da destinare ad ambienti scolastici - 40.000,00 euro;

- adeguamento dell'impianto termico e messa in sicurezza dell'impianto di distribuzione del gas negli alloggi ERP di via Allende e di via Caudana per 39.000,00 euro ciascuno;

- interventi di rigenerazione urbana nel centro cittadino - 50.000,00 euro;

- realizzazione di un percorso pedonale protetto per l’accesso al Centro Culturale Santa Maria della Pietà – 30.000,00 euro;

- manutenzione straordinaria del parco di via Verdello con la realizzazione di un passaggio ciclopedonale – 30.000,00 euro;

- manutenzione straordinaria della piscina olimpionica con sostituzione dei filtri del sistema di filtraggio dell’acqua delle vasche – 90.000,00 euro;

- manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi – 325.000,00 euro;

- realizzazione di tratti di piste ciclabili per collegamento con percorsi esistenti – 25.000,00 euro;

- manutenzione straordinaria e implementazione dell'illuminazione pubblica 92.000,00 euro.

“Lo stanziamento di Regione Lombardia, che abbiamo apprezzato, riguarda la spesa per investimenti ed è importante perché, in questa fase, le risorse in conto capitale che si alimentano soprattutto attraverso avanzi, oneri di urbanizzazione e alienazioni, sono piuttosto limitate”, commenta al riguardo il vice sindaco Andrea Virgilio. “Regione Lombardia - prosegue - ha tuttavia posto agli enti locali limiti importanti rispetto all’utilizzo di queste risorse: non sono infatti ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, così come non è possibile usare tale somma per coprire una quota di cofinanziamento imposta da Regione in altre opere. Infine, l’inizio dell’esecuzione dei lavori per tutti gli interventi finanziati deve avvenire entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza dal contributo”.

“Le opere prioritarie individuate sono pertanto il frutto di un programma di lavori che risponde a diverse esigenze, molte delle quali riguardano il centro cittadino, come alcuni interventi straordinari sulle strade, sulla rigenerazione urbana, il collegamenti tra piste ciclabili, l’illuminazione su viale Po, le aree Wi Fi. Abbiamo inoltre tenuto conto della necessità di sostenere interventi importanti nei contesti periferici, l’edilizia scolastica e quella popolare e, per quanto riguarda le strade, la sistemazione di alcuni tratti della tangenziale”, conclude il vice sindaco.

