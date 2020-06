Inaugurata la casa dell'acqua realizzata da Padania Acque

SOSPIRO (19 giugno 2020) - Consegnata la casa dell'acqua a Sospiro in via Puerari realizzata da Padania Acque. Il presidente Claudio Bodini ha donato alla comunità sospirese la struttura che erogherà acqua gasata e naturale per tutto l'anno e 24 ore su 24.

