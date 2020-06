Enti del Terzo settore: ultimi giorni per partecipare al bando Let’S Go

CREMONA (19 giugno 2020) - Ultimi giorni, per gli enti del Terzo settore in provincia di Cremona, per richiedere di attingere alle risorse speciali messe in campo da Fondazione Cariplo e da un sistema di 16 fondazioni comunitarie (fra cui Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona), con il contributo e la collaborazione della Fondazione Peppino Vismara. Attraverso "LETS GO! - Misura di sostegno agli Enti di Terzo settore" si intendono favorire la riattivazione del tessuto sociale delle comunità colpite dall’emergenza Covid-19. Le risorse a disposizione sono 15 milioni di euro destinati a rigenerare valore per le comunità, preservare i servizi fondamentali per il benessere delle persone e favorire una ripresa più rapida, inclusiva e sostenibile dei territori negli ambiti di intervento delle Aree Ambiente, Arte e Cultura e Servizi alla Persona.

Il bando LETS GO! sarà aperto solo fino al 30 giugno e valuterà le richieste pervenute in maniera comparativa in base alla vulnerabilità e fragilità economica cui è esposto l’ente a causa della pandemia e alla tipologia e impatto dei servizi e destinatari.

Per la prima volta nella sua storia Fondazione Cariplo scende in campo con una misura straordinaria a sostegno degli ETS – enti di Terzo settore – che stanno vivendo un periodo di forte sofferenza organizzativa oltre che economica e finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria. L’obiettivo è mitigare gli effetti della pandemia su tali tipi di ente, per contribuire a salvaguardare quei servizi indispensabili che il Terzo Settore offre nel campo della cultura, dell’ambiente e del welfare.

Tre gli elementi da sottolineare:

il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto (in conto esercizio 2020) con la specifica finalità di dare continuità all’attività ordinaria dell’ente garantendo l’adeguamento e la prosecuzione di servizi messi a rischio per effetto delle conseguenze causate dall’emergenza Covid-19;

al bando potranno partecipare gli enti già beneficiari di almeno un contributo nell’ambito dei bandi e dei progetti di Fondazione Cariplo, o delle fondazioni comunitarie o di Fondazione Peppino Vismara, negli ultimi dieci anni.

saranno sostenuti gli ETS operanti nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo: Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola in ambito sociale, culturale, ambientale.

Negli ultimi 10 anni le fondazioni promotrici hanno sostenuto migliaia di progetti promossi da circa 8.000 enti che hanno contribuito a creare opportunità, coesione sociale e benessere nel territorio.

Il testo del bando ed altri materiali utili saranno reperibili nella sezione “Bandi” del sito di Fondazione Cariplo www.fondazionecariplo.it alla voce LETS GO! Misura di sostegno agli enti di terzo settore.

