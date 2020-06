Via Massarotti, lavori stradali sulla rete del teleriscaldamento

CREMONA (19 giugno 2020) - Dal 22 giugno al 10 luglio, in Via Massarotti in corrispondenza dell’intersezione con Via De Stauris saranno eseguiti i lavori per la manutenzione della rete del teleriscaldamento, per conto di Linea Green Spa e in accordo con il Comune di Cremona.

L’intervento comporterà:

- Il senso unico di marcia in Via Massarotti tratto compreso fra Via De Stauris e Piazza Cadorna, per il traffico proveniente lato Via Trebbia.

- Restringimento di carreggiata nel tratto corrispondente al cantiere.

- In caso di necessità, l’arretramento della linea di arresto situata all’intersezione Via Massarotti – Via De Stauris per il traffico proveniente da Via Trebbia.

Ulteriori variazioni alla circolazione saranno evidenziate mediante apposita segnaletica.

Linea Green S.p.A. e l’Amministrazione Comunale si scusano per i disagi che potrebbero verificarsi a causa del cantiere, che risulta indispensabile per la manutenzione della rete del teleriscaldamento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

LINEA GREEN SPA v.le Trento e Trieste, 38 - Cremona - tel. 0372 4181 - info@linea-green.it

SPAZIOCOMUNE – Comune di Cremona p.zza Stradivari, 7 - Cremona - tel. 0372 407291 - www.comune.cremona.it

