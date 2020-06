Notte di luce per riaccendere Cremona

CREMONA (18 giugno 2020) - Per due sere, domani e sabato, piazza del Comune sarà un set a cielo aperto per una serie di incontri e di performance all’insegna del binomio musica e parole grazie all’apporto del Comune, del produttore televisivo Angelo Bozzolini qui nelle vesti di direttore artistico, del maestro Federico Longo, compositore e direttore d’orchestra che ha disegnato il pentagramma delle serate con musiche originali di cui è autore ed un flashback con brani dal repertorio classico che creano un ponte ideale tra presente e passato per sottolineare l’universalità e la possibilità espressiva del suono.

Ad appoggiare «Cremona, notte di luce» l’impegno di molti soggetti economici e non solo della città: il giornale La Provincia di Cremona e Crema a LGH, Camera di Commercio, AEM, Cremona Fiere, Credito Padano, Museo del Violino, Ferraroni mangimi, Confcommercio e altri che strada facendo si stanno aggiungendo al gruppo dei promotori. La cautela delle ultime settimane ha imposto di effettuare la registrazione senza pubblico dal vivo, per questo gli organizzatori lanciano un appello ai cremonesi perché evitino assembramenti nella zona delle riprese che sarà transennata. Una anticipazione del dietro le quinte della serata di sabato nella diretta sulla pagina Facebook di Notte di luce. Appuntamento dalle 21, a condurre il direttore della Provincia, Marco Bencivenga.

I solisti e gli orchestrali di Notte di luce sono già arrivati a Cremona e hanno cominciato a provare presso il Museo del Violino. Nelle bellissime foto di Giovanni Canitano e Umberto Poto le prove della violinista Clarissa Bevilacqua. Un grande talento, quello di Clarissa, che a 14 anni è stata la più giovane violinista scelta per esibirsi regolarmente all’Auditorium Arvedi di Cremona con la preziosa collezione Stradivari del Museo del Violino. In città anche il pianista Roberto Prosseda, tra i musicisti più attivi nella scena concertistica internazionale e oggi noto in Italia all'estero grazie anche alle incisioni Decca dedicate alla musica pianistica di Felix Mendelssohn. Prosseda è anche apprezzato nelle interpretazioni di Mozart, Schubert, Schumann e Chopin, autori cui si è anche dedicato nelle sue più recenti incisioni.

