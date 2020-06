Lotta al contagio, il Comune di Cremona arruola il Covid manager

CREMONA (19 giugno 2020) - Il Comune di Cremona si dota di Covid-manager. Una figura professionale che dovrà districarsi tra normative in continuo divenire, delibere e decreti in materia di sicurezza e prevenzione, «Ma soprattutto - spiega l’assessore ai servizi sociali Rosita Viola - fungere da trait d’union tra i tanti tavoli di lavoro aperti per affrontare l’emergenza sanitaria e quella sociale, che continuano anche in questi mesi ad essere operativi per rimodulare i vari servizi e garantirne la fruizione ai cittadini». Il Covid manager ha già un volto e un nome: a ricoprire l’incarico sarà Francesco Lazzari, ex presidente Cosper, cooperativa sociale di via Bonomelli, nata dalla fusione di Iride, La Ginestra e Prontocura e che offre servizi educativi e assistenziali, di natura sanitaria e sociosanitaria. Le ragioni della scelta sono elencate nella stessa determina dirigenziale a firma del direttore di settore Eugenia Grossi. Il Covid manager è già in servizio: la sua attività è iniziata il 16 giugno e, per il momento, si protrarrà fino all’11 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO