Aggressioni fisiche e verbali, arrestato 47enne

CASTELLEONE (18 giugno 2020) - Nel pomeriggio del 17 giugno i militari della Stazione Carabinieri di Castelleone, dando seguito ad un’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, hanno provveduto a rintracciare un cittadino rumeno 47enne, già condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, per atti persecutori e ubriachezza abituale di cui si era reso responsabile a Castelleone dal 2008 al 2016.

Nel corso del periodo indicato l’arrestato, appunto abitudinario al consumo di alcolici, per futili motivazioni ha ripetutamente minacciato verbalmente e insultato, arrivando anche ad aggressioni fisiche, un’intera famiglia, ex vicina di casa cagionando forti stati di agitazione e ansia, inducendo i componenti del nucleo familiare, a modificare il proprio stile di vita per paura di possibili ritorsioni e violenze.

Il soggetto, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Cremona, ove sconterà il periodo di detenzione.

