Piscina verso la riapertura. «Impianto bello e curato»

CREMONA (18 giugno 2020) - Ancora qualche dettaglio da definire e gli ultimi lavori da completare, ma a breve la vasca convertibile della piscina comunale sarà finalmente riaperta al pubblico. Lo conferma l’assessore allo Sport Luca Zanacchi, che praticamente ogni giorno compie sopralluoghi e si confronta con la società che gestisce l’impianto natatorio, Sport Management, e con i tecnici.

«Avevo detto che l’avremmo aperta dopo il 20 giugno e così sarà, anche se prima di annunciare una data certa preferisco attendere ancora un attimo – dice Zanacchi –. Credo comunque che entro la fine della settimana avremo le idee chiare e potremo stabilire ogni aspetto. Siamo davvero agli sgoccioli». Intanto ieri è stata rimossa la tribuna in acciaio del piano vasca, come stabilito dalle prescrizioni legate all’emergenza Covid-19. «Rimossa quella – continua l’assessore – avremo a disposizione un ulteriore spazio per il solarium, ma naturalmente si dovrà procedere con l’igienizzazione dell’area. Posso anticipare che l’impianto è davvero bello e i cremonesi riavranno una struttura curata e funzionale. Comune e società stanno condividendo ogni aspetto e anche se so che c’è molta attesa, confermata dal fatto che tanti cittadini si fermano a chiedere informazioni oppure telefonano in municipio, preferisco non sbilanciarmi ancora sulla data. Di certo entro la fine del mese riaprirà la convertibile e ad inizio luglio partirà il cantiere all’olimpionica».

