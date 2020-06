Addio a «Cate». Il suo sorriso nel cuore

CREMONA (18 giugno 2020) - Caterina Piazza è sempre stata bella, intelligente, divertente, elegante. E parlarne al passato, oggi che la malattia non le ha lasciato scampo, stride e fa male. 54 anni compiuti domenica scorsa, appena un giorno prima di partire per il suo ultimo viaggio, «Cate», perchè per tutti lei era solo «Cate», ha lasciato un vuoto grandissimo non solo nella sua famiglia, ma in tutti quelli che ne hanno anche appena incrociato il sorriso. Proprio il sorriso era il suo marchio di fabbrica, quello che ti colpiva dritto e che ti stregava, ancora prima di conoscerla. Nata a Cremona, diplomata al liceo scientifico Aselli, era la più popolare della scuola, di sicuro la più corteggiata: una delle poche ragazze alte degli anni Ottanta, era per questo ancora più affascinante. Aveva molta classe e altrettanto stile. Un gusto impeccabile che ha fatto innamorare tantissimi della sua generazione. Con gli amici del liceo è sempre rimasta in contatto anche dopo che la vita l’ha portata a viaggiare e cambiare città. Prima l’università a Parma, poi il lavoro e la passione per i grandi viaggi. Infine l’amore che l’ha vista sposarsi e trasferirsi a Verona. A Cremona però tornava spesso. Per curare gli affari di famiglia dopo la scomparsa del papà qualche anno fa e per stare con l’amata mamma Virginia e gli amici più cari.

