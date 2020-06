Il toro va a spasso in centro

PADERNO PONCHIELLI (16 giugno 2020) - Sarà stata la voglia di sgranchirsi un po’ le gambe o forse il desiderio di farsi un giro tra le vie del centro, fatto sta che stasera alle 20 in piazza Libertà tutto ad un tratto è apparso un toro. Tra lo stupore generale di residenti e clienti dei bar, quasi increduli per la scena a cui stavano assistendo, e il timore che l’animale potesse reagire in maniera aggressiva. «Una scena mai vista in vita mia – racconta un testimone, 70 enne residente a Casalbuttano e a quell’ora al bar per l’aperitivo – che ora fa sorridere ma al momento ha destato preoccupazione. Per fortuna il toro è rimasto calmo e così alcuni clienti del bar coraggiosi si sono fatti avanti per tenerlo mansueto prima dell’arrivo di due operai agricoli». Ancora da chiarire da quale recinto sia scappato il toro.

