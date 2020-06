Promessa mantenuta: incontro di forti emozioni a Trigolo

TRIGOLO (17 giugno 2020) - La promessa è stata mantenuta. L’infermiera e il suo paziente si sono ritrovati. Pina Della Volpe e Giuseppe Cigoli hanno potuto finalmente riabbracciarsi. Lo hanno fatto davvero. Spinti da una grande emozione, che ha fatto dimenticare loro tutto: paura e dolore. Anche l’idea di immortalare con una fotografia-ricordo questo momento così a lungo desiderato. Un affetto e un’amicizia, come raccontato dal quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, nati all’inizio dell’emergenza sanitaria; frutto di tanti momenti condivisi nel reparto di Chirurgia dove lei presta servizio e lui, 79 anni, era stato ricoverato in gravi condizioni per la polmonite da Covid. Il nuovo incontro è avvenuto a Trigolo. A casa di Giuseppe, alla presenza della moglie Maria e della figlia Gloria. «Quando l’ho vista scendere dall’auto le sono corso incontro e l’ho abbracciata forte forte — racconta Giuseppe, che è come se descrivesse il ricongiungimento con una figlia dopo tanto tempo —. Aspettavo questo momento dal giorno in cui sono stato dimesso: per me è stata importante per superare brutti momenti e affrontare lo scorrere di giornate terribili».

