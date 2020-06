Preti da 25 anni, oggi ritrovo e messa

BONEMERSE (17 giugno 2020) - Sono diventati sacerdoti assieme 25 anni fa, ed ora, a distanza di un quarto di secolo don Mario Bardelli, don Francesco Pigola, don Davide Barili, don Marco D’Agostino, don Luciano Massari e don Ernesto Marciò si ritroveranno oggi alle 18 a Bonemerse davanti al Signore per rivivere tutti assieme le stesse emozioni che avevano provato il giorno dell’ordinazione, il 17 giugno del 1995. Nella Cattedrale di Cremona, gremita di familiari, fedeli e amici di una vita, il vescovo di allora Giulio Nicolini li aveva ordinati sacerdoti. La vocazione li ha portati in parrocchie diverse, da un capo all’altro della diocesi, ma la loro fede e la loro amicizia non sono mai venute meno. È così nata l’idea, in un periodo così difficile e di forti restrizioni, di celebrare una messa assieme, nel rispetto della normativa vigente. All’interno della chiesa potranno entrare solamente una sessantina di fedeli, per gli altri, verranno posizionate delle sedie all’esterno e si potrà seguire la messa dal sagrato.

