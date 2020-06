Caso Mazza incandescente. Il sindaco esonera l’assessore

PIZZIGHETTONE (16 giugno 2020) - La spaccatura in giunta si concretizza con la revoca dell’incarico all’assessore esterno all’Ambiente Marcello Melicchio, del gruppo Pizzighettone al Centro. Al sindaco Luca Moggi non è andata giù la presa di posizione di qualche giorno fa sul nuovo consiglio della Fondazione Mazza, quando Melicchio aveva manifestato «dissenso per come è stata condotta la partita, gestita in modo non molto trasparente» e contestato vari punti fra cui «la mancanza di considerazione verso la comunità pizzighettonese» visto che i nominati sono tutti residenti altrove. Ma Melicchio aveva anche espresso «perplessità sulla compatibilità a ricoprire l’incarico dei tre nominati», concludendo l’intervento con la sua volontà di «portare comunque a termine con senso di responsabilità l’impegno in maggioranza preso di fronte agli elettori».

Un j’accuse che, però, ha avuto come effetto la cacciata dalla giunta: "Ho revocato l’incarico a Melicchio perché con la presa di posizione sul cda del Mazza è venuto meno quel rapporto di fiducia fondato sulla verità", ha spiegato Moggi.

