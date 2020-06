A Castelvetro abbraccio ai nonni

CASTELVETRO (16 giugno 2020) - Per settimane hanno visto figli e nipoti solo attraverso un freddo monitor, imparando ad avere confidenza con tablet e smartphone che sono diventati le loro finestre sul mondo. Finalmente ieri i nonni delle Rsa piacentine hanno potuto invece aprire porte e finestre reali, per incontrare nuovamente i loro familiari. Un via libera non omogeneo, perché alcune strutture devono ancora adeguarsi alle rigide procedure, che ha riguardato anche gli ospiti disabili. É stato il caso dell’istituto Emilio Biazzi di Castelvetro, dove già dal 3 giugno è stato allestito uno spazio esterno per garantire gli incontri in totale sicurezza. Sotto ad un gazebo sono stati posizionati tavoli e panchine che garantiscono il rispetto delle distanze – degenti al di là dei tavoli, familiari seduti di fronte – ma anche una certa privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO