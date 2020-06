Nuova riviera fluviale accogliente per i turisti

SAN DANIELE PO (15 giugno 2020) - Una nuova riviera fluviale accogliente e pronta ad ospitare i turisti. Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori nella zona dell’attracco e della piarda di Isola Pescaroli che prevedono la triplicazione degli spazi fruibili per il tempo libero e nuova gestione del bar. «Presto avremo una riviera fluviale piacevole e accogliente per tutti coloro che vorranno passare qualche giorno lungo il corso del nostro Grande Fiume» spiega il sindaco Davide Persico.