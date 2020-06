Cimice asiatica, a Pegognaga il primo lancio di vespe samurai

MANTOVA (15 giugno 2020) - Nell'ambito dell'attuazione del programma di lotta biologica alla cimice asiatica, una specie invasiva aliena che sta devastando le produzioni ortofrutticole, la Regione Lombardia ha previsto, in collaborazione con il Servizio fitosanitario centrale del ministero delle Politiche agricole e il CREA-DC, una serie di rilasci della vespa samurai, antagonista naturale della cimice asiatica. L'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, sarà domani, martedì 16 giugno, al primo lancio che avverrà a Pegognaga in provincia di Mantova.

Per colpa della cimice asiatica, gli agricoltori hanno subìto nel 2019 danni per oltre 500 milioni di euro; un 20-25% della produzione, con picchi anche del 40%, come in Emilia Romagna, dove si è verificata una delle invasioni più aggressive. Pere, pesche, nettarine, mele, albicocche, kiwi, ma anche fagioli, soia, uva, mais, ciliegie, lamponi e girasoli. Un vero disastro per il comparto ortofrutticolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO