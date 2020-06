LIVE Ruolo e stipendi: flash mob di protesta degli infermieri

CREMONA (15 giugno 2020) - Durante i mesi difficili della pandemia sono stati chiamati eroi, oppure angeli. Ma oggi è solo il loro giorno, semplicemente da infermieri. Categoria di lavoratori che chiede maggiori garanzie, economiche e contrattuali; esige per la propria professione un riconoscimento vero. Basta parole, ora servono i fatti. E così decine di operatori sanitari scendono in piazza per un flash mob lanciato a livello nazionale. Un richiamo che è stato raccolto anche in provincia di Cremona. Gli infermieri si sono organizzati: alle 10 è scoccato l’appuntamento per tutti. In tutte le città italiane: una trentina quelle coinvolte. Nel capoluogo il ritrovo è in piazza del Comune, a Crema nel parcheggio dell’ospedale mentre a Casalmaggiore in piazza Garibaldi. In città attesi oltre un centinaio di infermieri. Manifesteranno in silenzio, in diretta Facebook collegandosi a tutte le altre piazze, vestiti di bianco, con cartelli e hashtag.

Nessun coinvolgimento di sigle sindacali o partitiche. Anche se l’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono stare al fianco di questa categoria che fa precise rivendicazioni: adeguamento degli stipendi, allineandoli con il resto d’Europa; aumento delle indennità; trasferimenti più facili; rapporto numero infermieri per paziente; più facile accesso al part-time e all’aspettativa; adeguamento delle tariffe per le partite Iva; riconoscimento del lavoro usurante; adeguamento dell’orario in base all'anzianità. Si chiede che la categoria venga inserita nel decreto Salva Italia e che vi sia una valorizzazione del percorso di studi e della formazione post laurea. E per chi non può partecipare, gli organizzatori hanno messo in rete un’altra iniziativa con la speranza possa diventare virale: la pubblicazione di fotografie dei colleghi che mostrano un cartello con l’hastag #anchiosonoinmovimento.

